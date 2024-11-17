المدير الفني للبنك الأهلي: أمامنا عمل جاد لإثبات هوية الكرة النسائية في مصر

قال الكابتن محمد كمال مدرب منتخب مصر السابق للكرة النسائية والمدير الفني لفريق البنك الأهلي لكرة القدم النسائية، أن تصدر نادي البنك الأهلي لدوري الكرة النسائية الجارية هو شرف للنادي ولملف الكرة النسائية في مصر، لافتا إلى أن هدفه أن تكون الكرة النسائية في مصر لعبة تنافسية وليست مجرد نوع من أنواع الترفيه للشابات، وهو ما حدث بالفعل خلال الفترة الماضية بعد فترة عمل استمرت لمدة 3 سنوات نحاول فيها انجاح منظومة الكرة النسائية .

وأضاف مدرب منتخب مصر السابق، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن هدفي هو عمل جيل مميز لديهم موهبة حقيقة ، وذلك لتحقيق مركز جيد.

وأشار إلى أن الكرة النسائية في مصر اصبحت لها قوة وتأثير ومازال امامها عمل جد مع تنظيم وابراز للمواهب خلال الثلاث والاربع سنوات المقبلة .

في سياق متصل، تصدر نادي البنك الأهلي ترتيب الدوري النسائي برصيد 18 نقطة جمعهم من 6 مباريات دون خسارة لأي مباراة خاضها خلال الدوري الجاري، كان اخرهم فوزه على بيراميدز أمس بهدفين مقابل هدف.