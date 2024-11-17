بكفالة ١٠٠ ألف جنيه.. إخلاء سبيل الطبيب المتهم بنشر فديوهات لسيدة خليجية بالشيخ زايد

أمرت النيابة العامة بالشيخ زايد، باخلاء سبيل الطبيب "هيثم .ش" المتهم بتصوير سيدة خليجية أثناء إجرائها عملية تجميل ونشر ما قام بتصويره على وسائل التواصل الاجتماعي، بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه على ذمة التحقيقات.

البداية بتلقي المقدم محمد راغب رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بلاغا من محام يحمل جنسية أحد الدول العربية يتهم فيه طبيب تجميل شهير بالتشهير بزوجته ونشر فيديوهات لها أثناء وبعد إجراء عملية تجميل داخل المركز الطبي بدائرة القسم.

وأضاف المبلغ أن زوجته أجرت عملية تجميل داخل مركز طبي شهير بدائرة القسم، وعقب ذلك تفاجئ بفيديوهات لزوجته أثناء وبعد العملية علي موقع التواصل الاجتماعي دون أذن منهما وهو ما يعد تشهيرا ونشر أسرار المرضى.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

