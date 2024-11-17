انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالبحر الأحمر

انطلقت الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بتوجيهات الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للحفاظ على الثروة الحيوانية بمصر.

تأتي هذه الحملة المهمة تحت إشراف الدكتور محمد السيد براوي، مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، حيث شهدت منطقة أبو رماد بداية فعالة لأعمال التحصين، بقيادة الدكتورة جميلة عثمان، مديرة إدارة أبو رماد البيطرية.

استهدفت اللجنة البيطرية في إدارة أبو رماد تحصين الحيوانات ضد الأمراض المعدية التي تمثل تهديدًا مباشرًا للثروة الحيوانية وصحة الإنسان، مع تقديم النصائح والإرشادات التوعوية لأصحاب الحيوانات حول أهمية التحصين ودوره في حماية الإنتاج الحيواني.

وأكدت الدكتور السيد براوى على أهمية الحملة في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة تأتي ضمن رؤية الدولة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن المقرر أن تستمر الحملة على مدار الأسابيع القادمة لتغطية جميع مناطق محافظة البحر الأحمر، مع تكثيف الحملات التوعوية والزيارات الميدانية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المربين والمزارعين، بما يعزز نجاح هذه الجهود الوطنية.