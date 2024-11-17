تأجيل نظر استئناف متهمين على حبسهما 3 سنوات بتهمة السرقة بالإكراه

أجلت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، نظر استئناف عاطلين على حكم سجنهما 3 سنوات بتهمة سرقة فتاة بالإكراه بمنطقة وسط البلد.



جاء في أمر الإحالة أن المتهمين سرقا المجني عليها، أثناء سيرها بالشارع بالإكراه، واستخدمت في ذلك دراجة نارية كانا يستقلها، ويسيران عكس الاتجاه، وخطف أحدهما حقيبتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة من جسدها، وفرو هاربين.

وتسلمت النيابة تقرير الطبيب الشرعي الذى اثبت تعرضها لإصابات بالغه، والتقرير الخاص بتفريغ كاميرات المراقبة حيث أوضح ارتكاب المتهمين للجناية، وقررت النيابة إحالتهم للمحاكمة.