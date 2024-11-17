حركة تغيرات كبيرة فى مديرى إدارات التعاون الزراعى بالبحيرة

أصدر الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، القرار رقم 695 بتاريخ 17 /11/2024 و، وذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 79 الخاص بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 الخاص بالخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى كتاب الإدارة العامة للتعاون الزراعى بالبحيرة بشأن حركة تنقلات وتكليف مديرى إدارات التعاون الزراعى بالبحيرة فى بعض مراكز المحافظة، ولصالح العمل .

وضمن القرار تكليف، المهندس ابراهيم شحاتة زيد بالدرجة الأولى تخصص زراعى من العاملين بالإدارة العامة للتعاون الزراعى بالبحيرة، لتسيير أعمال مدير إدارة التعاون الزراعى بمركز المحمودية، وإنهاء تكليف المهندس عرفه عبد الحميد عبد الرؤوف سليم القائم بتسيير أعمال مدير إدارة التعاون الزراعى بمركز المحمودية ونقلة للعمل بالإدارة الزراعية بالمحمودية ونقل المهندس محمد جابر عيسى بالدرجة الأولى تخصص زراعى القائم بتسيير أعمال مدير إدارة التعاون الزراعى بالدلنجات لتسيير أعمال مدير إدارة التعاون الزراعى بمركز دمنهور، وإنهاء تكليف المهندس محمد فتحى عمارة القائم بتسيير أعمال مدير إدارة التعاون الزراعى بمركز دمنهور ونقله للعمل بالإدارة الزراعية بمركز دمنهور ، وتكليف المهندسة أمل السيد محمود الطحان بالدرجة الأولى تخصص زراعى من العاملين بإدارة التعاون الزراعى بالدلنجات لتسيير أعمال مدير إدارة التعاون الزراعى بالدلنجات.

وشمل القرارأيضا، تكليف المهندس مرضى عبد الرازق الباجورى بالدرجة الأولى تخصص زراعى من العاملين بالإدارة الزراعية بأبو حمص لتسيير أعمال إدارة التعاون الزراعى بمركز ادكو، وإنهاء تكليف المهندس عبد الوكيل عبد الدايم عوض حميدة القائم بتسيير أعمال مدير إدارة التعاون الزراعى بمركز ادكو ونقلة للعمل بالإدارة الزراعية بمركز المحمودية، وتكليف المهندس احمد عبد الهادى صاوى بالدرجة الأولى تخصص زراعى من العاملين بالإدارة الزراعية بكوم حمادة لتسيير أعمال مدير إدارة التعاون الزراعى بمركز ايتاى البارود ، وإنهاء تكليف المهندس طه إسماعيل العباسى القائم بتسيير أعمال مدير إدارة التعاون الزراعى بمركز ايتاى البارود ونقله للعمل بالإدارة الزراعية بمركز كوم حمادة ،وذلك بعد العرض على السلطة المختصة ، وبناء على موافقة وكيل الوزارة ولصالح العمل وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصة.