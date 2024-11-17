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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

القاهرة السينمائي.. شاهد| حضن أشرف عبد الباقي لابنته زينة عقب عرض فيلمها

أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي
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هنأ الفنان أشرف عبد الباقي ابنته المخرجة زينة عبدالباقي، بعد عرض فيلمها  "مين يصدق"، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، بفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ ٤٥.

ونشر الفنان أشرف عبد الباقي علي صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو له بتهنئة ابنته بعد انتهاء عرض الفيلم، ليشارك به جمهوره.

وعلق الفنان أشرف عبد الباقي على الفيديو "مبروك يا بنتي علي الفيلم، بشكر كل الناس اللي حضرت في المهرجان، ويارب الفيلم يعجبكم في السينمات يوم ٢٧".

https://www.instagram.com/reel/DCeBFI-oqGO/?igsh=MWF1cmg5OHVlYnB6cA==

شارك الفنان أشرف عبد الباقي ابنته المخرجة زينة عرض فيلم "مين يصدق"، وسط حضور كبير من نجوم الفن، أبرزهم الفنانة لبلبة ، إلهام شاهين، محمود حميدة، سليمان عيد، عارفة عبدالرسول، شريف منير.

اشرف عبد الباقي زينة المخرجة زينة فيلم مين يصدق مهرجان القاهرة السينمائي زينة عبد الباقي