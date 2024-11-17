المؤبد لأب وابنه لاستعراضهما القوة وشروعهما في قتل 3 أشخاص بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لأب وابنه لاستعراضهما القوة وشروعهما في قتل 3 أشخاص إثر مشاجرة بينهم وحيازة أسلحة نارية وتكدير أمن وسلامة المواطنين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10563 لسنة 2024 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1443 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "البكري ف ح"، ونجله "مصطفى ا ف ح"، مقيمين شارع أبو طالب - عزبة رستم - قسم ثان شبرا الخيمة، لأنهم في يوم 16 / 4 / 2024 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهم أحمد عبد الحليم عبد المنعم، وسليم محمود سليم، وعبد الله صالح أبو العلا، وأهالي المنطقة بأن توجهوا لمكان تواجدهم بقصد ترويعهم لفرض سطوتهم عليهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في أنفسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم العامة وتعريض حياتهم للخطر، وكان ذلك حال إحرازهم لأسلحة نارية وذخيرة وأسلحة بيضاء أنفة البيان على النحو المبين بالأوراق.

وتابع أمر الإحالة، أنه قد وقعت بناء على تلك الجريمة الجنايات الآتية أنهم في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليهم أحمد عبد الحليم عبد المنعم، وسليم محمود سليم، وعبد الله صالح أبو العلا، عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق أرواحهم علي إثر خلافات سابقة فيما بينهم وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، وتربصوا بهم في المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجدهم فيه فقاموا بالتعدي عليهم بالضرب باستخدام الأسلحة التي كانوا يحوزونها قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا سلاحا ناريا فرد خرطوش وذخيرة التي تستخدم على السلاح الناري أنف البيان محل الاتهام السابق دون مسوغ قانونى علي النحو المبين بالأوراق، كما حازا وأحرزا سلاحا أبيض “كتر” دون مسوغ قانوني أو من الضرورة المهنية أو الحرفية، كما أن المتهمين أطلقا أعيرة نارية داخل المدن والقرى.