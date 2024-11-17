استدرجه داخل عقار مهجور.. تأجيل استئناف متهم بالاعتداء على طفل بعابدين

قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، تأجيل نظر استئناف مكوجى على حكم سجنه 15 سنة، بتهمة الاعتداء على طفل داخل عقار مهجور لجلسة 1 ديسمبر.

جاء في أمر الاحاله الصادر من نيابة وسط القاهرة، أن المتهم يعمل مكوجي ولديه طفل يعمل معه، ويوم الواقعه اعتدى عليه، بأن استدراجه داخل أحد العقارات المهجورة بدائرة قسم شرطة عابدين، واعتدى عليه بأن هتك عرضه تحت التهديد ثم ترك وهرب.

وثبت بتقرير الطب الشرعي تعرض الطفل للاعتداء الجنسي، وثبت في أقوال مجرى التحريات صحة الواقعه، وإحالته النيابة لمحكمة الجنايات التي قضت بحبسه ١٥ سنه.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة عابدين بلاغا من والد طفل أفاد فيه بتعرض ابنه البالغ من العمر 8 سنوات للاعتداء على يد مكوجى يعمل معه فى المحل، تبين من التحريات والتحقيقات صحة البلاغ، وأن المتهم استدرج المجنى عليه داخل عقار واعتدى عليه.

