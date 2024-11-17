الأوقاف الفلسطينية تدين تصريحات عضو بحزب "الليكود" بتأميم الحرم الإبراهيمي والسيطرة عليه

أدانت وزارة الأوقاف والشّؤون الدّينيّة الفلسطينية، اليوم الأحد، تصريحات عضو الكنيست عن حزب /اللّيكود/ في إسرائيل أفيحاي بوفارون، والذي طالب بـ"تأميم الحرم الإبراهيمي الشّريف، والسّيطرة عليه، ووضعه بشكل كامل تحت السّيادة الإسرائيليّة من خلال إلغاء ما يتعلق بالسّيادة الفلسطينيّة عليه في اتفاقات أوسلو، عبر الاستيلاء عليه بشكل تدريجي".



وقالت وزارة الأوقاف الفلسطينية، في بيان لها، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، إن "هذه التصريحات تأتي ضمن السياسة الممنهجة الخطيرة لحكومة الاحتلال التي تعمل جديا للاستيلاء على هذا المكان المقدس إسلاميا، والمعترف به دوليا كوقف إسلامي يمتلكه الشّعب الفلسطينيّ، وتمارس السيادة الفلسطينية عليه الحكومة التي تعمل بشكل حثيث للحفاظ عليه وحمايته من الانتهاكات والمخططات الإسرائيلية التي أصبحت واضحة سافرة".

وطالبت، المؤسّسات الدّولية الحقوقية والأممية، التي تُعنى بالتّراث العالمي، كمنظمة /اليونسكو/ الذي يعتبر الحرم الإبراهيمي الشريف ضمن لوائح التّراث العالمية، وأبناء الشعب الفلسطيني في محافظة الخليل وغيرها من المحافظات بالوقوف بحزم أمام تنفيذ هذه المخطّطات التي تهدد هوية الحرم الإبراهيمي الشّريف، وبسط السّيادة الفلسطينيّة عليه، من خلال تكثيف الوجود فيه، والوقوف سدا منيعا في وجه هذا الاحتلال.