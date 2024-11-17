90 نشاطا ثقافيا.. برنامج معرض الكويت الدولي للكتاب 47

عقدت الأمين العام المساعدة لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عائشة المحمود، ومدير معرض الكويت الدولي للكتاب خليفة الرباح، مؤتمراً صحافياً للحديث عن فعاليات وأنشطة الدورة الـ 47 للمعرض، في قاعة الـ VIP، صالة 6 بأرض المعارض الدولية في منطقة مشرف، بحضور جمع من الصحافيين ووسائل الإعلام.

وقالت المحمود في بداية المؤتمر إن هذه الدورة من معرض الكويت للكتاب تأتي تحت رعاية د رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، وتحمل شعار (العالم في كتاب) وتم اختيار هذا الشعار لهذه الدورة ليكون تعبيراً عن أهمية الكتاب ودوره في تقديم الثقافة للمجتمع على كافة أطيافها وألوانه، وتطرقت المحمود إلى النشاط الثقافي المصاحب للمعرض، لتلبية ذائقة زوار المعرض الأدبية والثقافية وقالت: "أرتينا أن نقدم رؤية جديدة في النشاط الثقافي المصاحب، عبر ثلاث منصات مختلفة، المنصة الأولى هي (رواق الثقافي)، التي تم استحداثها العام الماضي، وهي ذات طابع شبابي وتقدم بشكل كامل من قبل المجلس الوطني كأنشطة ورؤية".

وقالت المحمود "القسم الآخر سيكون في المقهى (الثقافي) ويحتضن الأنشطة في قاعة الـVIP، وهو عبارة عن مشاركة بين المجلس الوطني، ومؤسسات النفع العام، والجهات الحكومية ذات الصلة وستقدم أنشطة متنوعة خلال فترتين صباحية ومسائية"، والمنصة الثالثة عبر زاوية جديدة تم استحداثها هذا العام لأول مرة هي (زاوية كاتب وكتاب) وستكون في رواق الثقافة، مشيرة إلى أن جناح ثقافة الطفل التابع للمجلس الوطني سيقدم أنشطة متنوعة للطفل كما اعتدنا خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وسيقدم هذا العام بالتعاون مع الهيئة العامة الشباب".

90 نشاط

وقالت المحمود: النشاط الثقافي المصاحب للمعرض هذا العام عبر الأجنحة المتنوعة يفوق التسعين نشاطا ثقافيا، تم مراعاة التنوع الثقافي بحيث لا تكون أدبية خالصة أو فكرية خالصة إنما يحاكي كل رؤى الثقافة المختلفة للمجتمع مثل السينما، الدراما، الأمسيات الشعرية فسنتضيف عددا من الأقلام، والأصوات الأدبية المهمة مثل الروائي طارق إمام، وعائشة إبراهيم، كذلك أسماء من الكويت مميزة، وعلى مستوى الشعر ستقام أمسيات شعرية لأصوات كويتية وعربية وخليجية مثل الشاعر جاسم الصحيح.

وتابعت (المقهى الثقافي) يستضيف عدد من الأنشطة، منها النشاط المتعلق بشخصية معرض الكويت الدولي للكتاب وهو أ.د عبدالله الغنيم، حيث سيتم تكريمه في اليوم الأول للمعرض خلال الفترة المسائية في الساعة 6 مساءً في قاعة الـ VIP، بالإضافة إلى محاضرة الكاتب المسرحي القدير عبدالعزيز السريع، وأيضا محاضرة للدكتور سليمان العسكري، وأكدت أن في الأنشطة احتفاء بكثير من رموز الثقافة الكويتية.

وذكرت المحمود أن هناك تعاون مع رابطة الأدباء الكويتيين والعديد من مؤسسات النفع العام والمجتمع المدني، في تقديم عدد من الأنشطة، وأيضا وزارة النفط، وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية. وغيرها من الجهات الحكومية

أما فيما يخص زاوية كاتب وكتاب تقول "أردنا أن تكون هذه الزاوية هي محاولة ربط القارئ بالكاتب بطريقة مباشرة وستكون هناك أمسية للروائي سعود السنعوسي، والروائية بثينة العيسى، إلى جانب كتاب من خارج الكويت وعدد من الأصوات العربية".

وأعلنت المحمود أن ضيف شرف الدورة الحالية لمعرض الكتاب هي المملكة الأردنية الهاشمية، وستقدم أربع محاضرات رئيسية في رواق الثقافة ومنها محاضرة في اليوم الأول عن العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة الأردنية بدولة الكويت، وأيضا محاضرة عن المشهد الفني في الأردن، ومحاضرة حول القدس والأقصى والرعاية الهاشمية، بالإضافة إلى محاضرة حول الصناعات الإبداعية في الأردن.

نشاط مميز

وفي تفاصيل معرض الكتاب أكد مدير معرض الكويت الدولي للكتاب خليفة الرباح أن الافتتاح سيكون يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2024، في تمام الساعة العاشرة، بحضور وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني عبد الرحمن المطيري.

وذكر الرباح إن المعرض يستمر حتى 30 نوفمبر الجاري وتشارك فيه 31 دولة منها 19 عربية و12 أجنبية إضافة إلى مشاركة 544 دار نشر منها 400 دار نشر مشاركة بشكل مباشر و160 مشاركة عبر توكيل لدور نشر مشاركة في المعرض.

وأوضح الرباح أنه تم تخصيص ثلاث قاعات للمعرض هي (5-6-7) إذ تضم (قاعة 5) 153 جناحا مقسما على مشاركي الدول العربية فيما تضم (قاعة 6) 149 جناحا لمشاركي دول الخليج ودور النشر الكويتية والعراقية والأجنبية في حين تضم (قاعة 7) 46 جناحا للجهات الحكومية وجمعيات النفع العام والمنظمات الاقليمية والسفارات وجناح دولة ضيف الشرف في المعرض وهي المملكة الأردنية الهاشمية.

معايير واضحة

وتابع الرباح إنه تم تخصيص بهو المعرض لدور النشر المتخصصة في كتب الطفل بواقع 50 جناحا، مؤكدا ان اختيار دور النشر جاء بعد فترة طويلة من فرز طلبات الاشتراك في المعرض وبناء على معايير واضحة ودقيقة لإنجاح المعرض. وبين أن عدد الكتب المسجلة في الاستعلام الآلي للمعرض بلغ 243 ألف عنوان من ضمنها 14630 عنوان حديث وبلغ عدد العناوين الخاصة بالطفل 47367 عنوان منهم 1929 عنوان حديث. وعن الخدمات المقدمة للجمهور بين الرباح ان ادارة المعرض تقدم خصم خاص للجمهور 25 في المئة على اي كتاب في المعرض بالإضافة إلى تخصيص مراكز للاستعلام الآلي للجمهور في المعرض والشاشات التفاعلية كما يمكن البحث من خلال الهاتف عبر موقع المعرض الإلكتروني أو عن طريق رمز الاستجابة السريعة (QR code) المتواجد بأجنحة دور النشر المشاركة.

منصة مؤلف

كما أشار الرباح الى خدمة جديدة يقدمها المعرض للجمهور في هذا العام وهي (منصة المؤلف) لتقدم المعلومات في كيفية اصدار كتاب داخل الكويت وكيفية اخذ كافة الاجراءات القانونية التي تحفظ حق المؤلف وملكيته وتتكون هذه المنصة من ثلاثة أقسام تخص المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ووزارة الاعلام ومكتبة الكويت الوطنية.

وبين ان المعرض يقدم هذا العام (البرنامج المهني) لمدة يومين ويتخلله حلقات نقاشية للناشرين العرب للحديث عن صناعة النشر وفنه وآفاق النشر العربي لتمكين الناشرين من الأدوات المناسبة لتطوير صناعتهم بما يصب في مصلحة النشر العربي. وقال الرباح المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تعاون مع رابطة الأدباء الكويتية التي ترعى جميع الأدباء الكويتيين لعرض كتب المؤلفين حيث يستطيع اي مؤلف عرض وبيع كتابه من خلال جناح الرابطة في المعرض.

واشار الرباح الى شخصية المعرض هذا العام وهو الدكتور عبد الله الغنيم وتم اختياره لمساهماته الكبيرة في الثقافة الكويتية وتاريخها مبينا ان الدكتور الغنيم قد تم تكريمه ومنحه وسام خاص من المملكة الأردنية الهاشمية لدوره في اثراء قاموس القرآن الكريم بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي