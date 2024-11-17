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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سيراميكا يحقق فوز ثمينا على سيتي كلوب

فريق سيراميكا لكرة
فريق سيراميكا لكرة القدم النسائية
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حقق  نادي سيراميكا كليوباترا بقيادة أحمد طلعت المدير الفني، فوزا ثمينا على نادي سيتي كلوب على أرض منافسه والتي أحتضنها ملعب سيتي كلوب بالعبور ، خلال منافسات القسم الثالث للدوري المصري لكرة القدم النسائية.

فقد أحرز سيراميكا 5 اهداف في شباك نظيره سيتي كلوب أمام هدف واحد تلقاه في شباكه .

واستطاع نادي سيراميكا ان يسيطر على الكرة رغم محاولات سيتي كلوب للتميز واحراز اهداف، إلا وأن سيراميكا تغلب عليه بأقدام اللاعبة نويا أحمد التي احرزت في شباك المنافس وحدها 3 اهداف ، كما أحرز كلا من مريم عادل وسارة عبدالمنعم كلا منهن هدف قوي، لتنتهي المباراة بفوز سيراميكا بخمسة اهداف مقابل هدف واحد .

وبهذا الفوز تصدر فريق سيراميكا كليوباترا قمة الدوري للقسم الثالث، بعد فوزه على البطل الاولمبي 4 -0 ، وفوزه على ستار سبورت 2-0. 

وجاء تشكيل الجهاز الفني والإداري كالآتي: كابتن احمد حنفى رئيس القطاع ،كابتن احمد طلعت مدير فنى الفريق الأول ومشرف على القطاع ، كابتن مريم عادل محمد عصمت مدرب عام الفريق الاول ، كابتن ايمن حمدى عبد الحليم غازى مدرب حراس الفريق الاول ،دكتور نورهان احمد مصطفى اخصائى علاج طبيعي واصابات ملاعب ، دكتور  رانيا محمد ابراهيم عبد المقصود  السيمرى استشارى تغذية ، كابتن محمد تاج مسؤول مهمات ، كابتن محمد جلال محمد احمد ابو الليل مدير  إدارى القطاع.

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سيراميكا سيتى كلوب دوري المصري لكرة القدم النسائية