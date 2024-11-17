سيراميكا يحقق فوز ثمينا على سيتي كلوب

حقق نادي سيراميكا كليوباترا بقيادة أحمد طلعت المدير الفني، فوزا ثمينا على نادي سيتي كلوب على أرض منافسه والتي أحتضنها ملعب سيتي كلوب بالعبور ، خلال منافسات القسم الثالث للدوري المصري لكرة القدم النسائية.

فقد أحرز سيراميكا 5 اهداف في شباك نظيره سيتي كلوب أمام هدف واحد تلقاه في شباكه .

واستطاع نادي سيراميكا ان يسيطر على الكرة رغم محاولات سيتي كلوب للتميز واحراز اهداف، إلا وأن سيراميكا تغلب عليه بأقدام اللاعبة نويا أحمد التي احرزت في شباك المنافس وحدها 3 اهداف ، كما أحرز كلا من مريم عادل وسارة عبدالمنعم كلا منهن هدف قوي، لتنتهي المباراة بفوز سيراميكا بخمسة اهداف مقابل هدف واحد .

وبهذا الفوز تصدر فريق سيراميكا كليوباترا قمة الدوري للقسم الثالث، بعد فوزه على البطل الاولمبي 4 -0 ، وفوزه على ستار سبورت 2-0.

وجاء تشكيل الجهاز الفني والإداري كالآتي: كابتن احمد حنفى رئيس القطاع ،كابتن احمد طلعت مدير فنى الفريق الأول ومشرف على القطاع ، كابتن مريم عادل محمد عصمت مدرب عام الفريق الاول ، كابتن ايمن حمدى عبد الحليم غازى مدرب حراس الفريق الاول ،دكتور نورهان احمد مصطفى اخصائى علاج طبيعي واصابات ملاعب ، دكتور رانيا محمد ابراهيم عبد المقصود السيمرى استشارى تغذية ، كابتن محمد تاج مسؤول مهمات ، كابتن محمد جلال محمد احمد ابو الليل مدير إدارى القطاع.