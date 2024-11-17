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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الخميس.. الحفل الموسيقي "حالة عود" في مكتبة الإسكندرية

الحفل الموسيقي حالة
الحفل الموسيقي "حالة عود" في مكتبة الإسكندرية
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تستضيف مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي الحفل الموسيقي "حالة عود" للفنان مايكل أنسي، وذلك في تمام السابعة مساء الخميس 21 نوفمبر 2024، على خشبة المسرح الكبير بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

مايكل أنسي عازف عود مصري تخرَّج من بيت العود العربي بالقاهرة بدرجة الامتياز، وشارك في العديد من المشروعات الموسيقية في العديد من المسارح في جميع أنحاء مصر وخارجها.

في عام 2019 بدأ مشروعه الموسيقي الخاص "حالة عود" الذي يهدف إلى تجسيد بعض المواقف والمشاعر الإنسانية والحالات الذهنية من خلال الموسيقى. وفي عام 2024 أسس"Music Town" وهي أكاديمية موسيقية متخصصة في تعليم الموسيقى والآلات المختلفة والغناء.

المسرح الكبير بيت العود العربي عام 2024 قطاع التواصل الثقافي مركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية مكتبة الإسكندرية مركز الفنون مايكل انسي