تحرير 513 مخالفة تموينية متنوعة بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات مكبرة خلال الفترة من 1 نوفمبر الجاري إلى 8 نوفمبر، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومجابهة جشع واحتكار التجار للسلع .

أوضح الأستاذ سامح شبل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين قد تمكنت خلال حملاتها المكبرة التي شنتها خلال الفترة من 8 نوفمبر الجاري إلى 14 نوفمبر من تحرير 325 مخالفة متنوعة.

تم ضبط الآتي :

1875 كجم لحوم ودواجن ودهون

850 كجم دقيق

170 علبة سجائر

400 كجم شكولاته

34560 قطعة مرقة دجاج

211 علبة بويات منتهية الصلاحية

500 كجم كركديه مجهول المصدر

1800 كيس سناكس مجهول المصدر

664 بكو مايونيز

20 كجم مكسبات طعم وألوان

100 علبة جلاش

وبيانهم كالآتي:

ضبط احد الأماكن الغير مرخصه والغير مجهزه تقوم بإنتاج مرقة دجاج رديئة الصنع وغير مطابقه للمواصفات القياسية المصرية وكذا استخدام علامه تجاريه غير مسجله 34560 قطعة مرقة دجاج-3 شيكارة بودرة مرقة دجاج-2000 علبه مرقه فارغه-50 كرتونه فارغه- 2500 عبوه منتهية الصلاحية وذلك بأحد محلات البقالة- ١٢٠ علبة سجائر متنوعه بدون وجود فواتير تدل على مصدرها بداخل محل محمصات- 100 علبه شيكولاته بها قطع صغيره زنه العلبة 4 كجم بإجمالي 400 كجم- 4 كجم ذبح خارج المجزر الحكومي- 1000 قطعه سلع غذائية منتهية الصلاحية وذلك بأحد محلات البقالة- ٢١١ عبوة دهانات وبويات مختلفة الانواع والاحجام منتهية الصلاحية- 1500 كجم دهون حيوانيه فاسده وغير صالحه للاستهلاك الآدمي او الحيواني وذلك على احد السيارات الربع نقل-500 كجم كركدية غير مدون عليه أي بيانات -85 كجم دواجن مذبوحة خارج المجازر المرخصة- ٧٢٠ كيس سناكس منتهيه الصلاحية -١٨٠٠ كيس سناكس مجهول المصدر - 30 كيلو جرام كبده المجمدة منتهى الصلاحية - 22 كرتونة مايونيز بكل كرتونة 12 عبوة - 17 لفة شاي بكل لفة 12باكو بكل باكو 25 فتله-20 علبة مكسبات طعم وألوان زنة العلبة اكجم- 36 كيلو دجاج ذبح خارج المجزر- 135 قطع كيلو دجاج غير صالح غير صالحة للاستهلاك الادمى-50 علبة سجائر مجهولة المصدر محظور تداولها -٢٠٠كجم سكر تموين وكذا عدد ١٠٠علبة جلاش منتج نهائي- 15 كجم بانيه مفروم، كبده مجمده قطع صغيره فاسده وغير صالحه للاستهلاك الآدمي-تجميع عدد 11 شكارة دقيق فاخر بمخبز إفرنجي بدون فواتير بإجمالي 550 كيلو جرام -تصرف في نصف طن دقيق بلدى مخابز- 27 كجم قطع بانيه ، كبده فاسده وغير صالحه للاستهلاك الآدمي او الحيواني -25 كجم كبده ، لحوم مفرومه، دهون، قطع دجاج فاسده وغير صالحه للاستهلاك الآدمي او الحيواني-٣٠٠ كجم دقيق بلدى مدعم خاص بمنظومه الخبز البلدي المدعم عباره عن ( ٦ شيكارة زنه الشيكارة ٥٠ كجم ) على تروسيكل .

كما تم تحرير عدد 163 محضر في مجال المخابز ما تصرف وتجميع دقيق محضر نقص وزن ، محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، محضر عدم وجود ميزان محضر متنوع ما بين عدم نظافة المعجن ، عدم وجو قائمة إلخ .. كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذلك المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة وكذا المرور على الأسواق والشوادر وضبط الاسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.