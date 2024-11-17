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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بالحوامدية.. صور

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة
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تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير وتركيب بلاط الأنترلوك لعدد ٣٠ شارع بالعزبة الشرقية بمدينة الحوامدية ،وجاء ذلك في أطار تكليفات
المهندس عادل النجارمحافظ الجيزة.
 

شدد النائب برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.


واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لقرية أم خنان للوقوف علي الوضع الحالي للمعدات ومدي كفاءتها والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة وذلك لترشيد الأنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة المعدات مؤكدا علي رفع كفاءة الحملة الميكانيكية بالكامل 
رافق نائب المحافظ هاني السيسي 
رئيس مدينة الحوامدية ومسؤولي مديرية الطرق وشركات مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة والكهرباء والغاز الشركات المنفذة للأعمال.

الخطة الاستثمارية للتطوير وتركيب بلاط الأنترلوك أعمال الصرف الصحي بمنطقة العطور الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لقرية أم خنان إبراهيم الشهابي