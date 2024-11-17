أبرز ما ناقشته ندوة ترميم التراث الفني ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

قالت نورهان عجيزة، مراسلة القاهرة الإخبارية، إنه بمشاركة 190 فيلما وتقديم 16 عرضا على السجادة الحمراء وسلسلة من الندوات والنقاشات التي تجمع الفنانين بالجمهور انطلقت ندوة ترميم أرشيفات الفنانين وندوة ترميم التراث الفني ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأضافت "عجيزة" خلال تقرير لـ"القاهرة الإخبارية": "مناقشات حيوية تناولت أهمية تكاتف الجهود بين المؤسسات الثقافية والفنية على المستويين المحلي والإقليمي مع التركيز على أهمية استخدام التكنولوجيا وتقنيات التصوير الرقمي ثلاثي الأبعاد في عمليات الترميم من خلال إنشاء مراكز تدريب متخصصة بالتعاون مع المؤسسات البحثية".

وتابعت: "رسالة هذه الندوات هي ضمان استدامة إرث أرشيفات الفنانين والتراث الفني للأجيال القادمة مع توثيق الهوية الثقافية العربية".