سكرتير عام بني سويف يتفقد أعمال رفع كفاءة مبنى استراحة الزوار

تفقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام لبني سويف، مبنى استراحة الزوار لمتابعة سير أعمال رفع الكفاءة الجاري تنفيذها بالمبنى ، والذي تم إنشاؤه ضمن خطة المحافظة لتنمية مواردها الذاتية وتوفير مكان لائق لاستضافة ضيوف المحافظة.

وتجول السكرتير العام بالمبني المجاور للمركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة،ويتكون من 4 طوابق تضم عشرات غرف الإقامة وغيرها من الملحقات، حيث تابع الإجراءات المتعلقة بالحماية المدنية وتنفيذ كافة اشتراطات الأمان والسلامة الضرورية، بجانب تفقد أعمال توصيل المرافق الأساسية

رافق السكرترير العام خلال تفقد المبنى عدد من مديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة:وليد صالح، مدير الشؤون الإدارية، شيرين حسين، مسؤول المكتب الفني، أحمد علاء مدير إدارة الأمن وبعض التنفيذيين المعنيين