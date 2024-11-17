يسري نصر الله يكشف أسرار مسيرته خلال ندوة بـ "القاهرة السينمائي".. فيديو

قالت نورهان عجيزة، مراسلة القاهرة الإخبارية، إنه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة لصناعة السينما أقيمت ورشة عمل للمخرج يسري نصر الله الحائز على جائزة الهرم الذهبي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأضافت "عجيزة" خلال تقرير لـ"القاهرة الإخبارية"، أنه حضر جلسة حوارية قدمت نظرة مفصلة على رحلته الفنية في صناعة الأفلام وتأملاته في مسيرة مهنية امتدت لأكثر من 3 عقود، وشهدت الورشة حضورا كبيرا من الشباب والمهتمين بالفن والإخراج السينمائي.

وتابعت أنه جرى طرح تساؤلات حول رؤيته السينمائية الفريدة وروايته الفنية الجريئة، "نقاشات تفاعلية حول تطوير أسلوب السرد السينمائي على يد المخرج الكبير يسري نصر الله الذي ساهم بشكل مؤثر في تشكيل تاريخ السينما المصرية والعربية ما جعل هذا الملتقى أحد أبرز المحطات الثقافية في المهرجان".