رئيس الوزراء يتفقد جناح "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" بمعرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا

زار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه خلال جولته بمعرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT’24” تحت شعار"The Next Wave "، جناح المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".

وخلال تواجده بجناح المبادرة، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تستهدف من هذه المبادرة، التي يأتي تنفيذها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تكثيف عمل الجهات الحكومية، والجهات الشريكة؛ من أجل تحسين مؤشرات التنمية البشرية واستعادة الشخصية المصرية الحقيقية، موضحا أننا نسعى إلى أن يشعر المواطن بالمردود الإيجابي في فترة قصيرة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين جميع أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية والمعنية بالرقابة على تنفيذ أهداف المبادرة وفقًا للمستهدفات المحددة، التي شاركت في رسم خارطة طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية والصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والسلوكية.



فيما أشار الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إلى أن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" يشارك فيها جميع أجهزة الحكومة والوزارات المعنية، إضافة إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، لافتا إلى أن المشروع القومي للتنمية البشرية يستهدف رفع مؤشرات التنمية البشرية، وتطوير الخدمات الحكومية، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا في الوقت نفسه أن برامج المشروع القومي للتنمية البشرية تتضمن (الأم والجنين، والأطفال، والشباب، والكبار، وكبار السن ما فوق ٦٥ عامًا، وتحسين جميع مؤشرات الصحة العامة للمواطنين بمختلف أعمارهم).

وحول جناح المبادرة بالمعرض، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن هذا الجناح يقدم تجربة تفاعلية فريدة تسلط الضوء على دور التكنولوجيا والبيانات في تعزيز التنمية البشرية من خلال محاكاة مبتكرة.

وفي هذه الأثناء، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار طرق وأساليب مساهمة المبادرة في تحسين التعليم، والصحة، والتشغيل والطفولة المبكرة عبر التكامل بين المؤسسات الحكومية؛ حيث يوفر الجناح للزوار فرصة لاكتشاف حلول عملية تسهم في بناء مستقبل أكثر شمولاً واستدامة، كما تم إلقاء الضوء على أهمية المبادرة في استخدام برامج الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، من خلال التشخيص الطبي الدقيق أوالتوعية الصحية للمرضى، وتوقف رئيس الوزراء عند أحد النماذج لهذا التطبيق واطلع عليه.

وخلال تواجده بجناح مبادرة " بداية " أيضا، اطلع رئيس الوزراء على نموذج لما يطلق عليه " بداية ذهبية"، حيث أوضحت السيدة/ منى زغلول، منسق رياض الأطفال في مبادرة " بداية" أن هذا النموذج يختص بتنفيذ حضانات للأطفال من عمر سنة إلى 6 سنوات، تقوم فكرته على تعليم الأطفال في هذه السن المبكرة كيفية استخدام التكنولوجيا وتعلم البرمجة، بجانب تعليم الأدوات التقليدية، موضحة أنه يمكن تعميم هذا النموذج في مناطق عديدة، وفي هذا الصدد تم التنويه إلى أن وزارة العدل قامت بتنفيذ أول حضانة متكاملة من هذه النوعية من الحضانات لخدمة الموظفين.

كما اطلع رئيس مجلس الوزراء خلال تواجده بجناح مبادرة " بداية" على نموذج " مدرستنا"، حيث استمع لشرح من الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تجربة محاكاة لنموذج " مدرستنا" التابعة للقنوات التعليمية، والذي يقدم البرامج التعليمية والأنشطة الأخرى باستخدام الذكاء الاصطناعي.