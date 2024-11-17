أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل ، اليوم الأحد، بوقوع غارات إسرائيلية جديدة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.

ومنذ قليل، استهدفت غارة إسرائيلية اليوم ، مبنى في بيروت بمحيط منطقة راس النبع دون سابق تحذير، وفقا لنبا عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

واستهدفت الغارة الإسرائيلية الطابقين الأخيرين من المبنى مما خلف دمارا هائلا، وتعد منطقة رأس النبع من المناطق الحيوية في بيروت وتضم منشآت ومباني سكنية.

في السياق ذاته، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، سكان 15 بلدة في جنوب لبنان بإخلائها على الفور تمهيدًا لاستهدافها بالقصف.

وشملت التحذيرات الإسرائيلية سكان كل من: كفر حمام، كفر شوبا، برج الملوك، الخيام، بلاط، دبين، أرنون، ويحمر، دير سريان، الطيبة، قصبية، مزرعة كوثرية الرز، الحميري، مطرية الشومر، وكفر تبنين. كما شمل التحذير بعض المباني المحددة في منطقة الضاحية الجنوبية، وتحديدًا في حارة حريك.

ووفقًا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن سقوط 3,445 شهيدًا، و14,599 جريحًا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى نحو مليون و400 ألف نازح. وتم تسجيل غالبية الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي.