دفاع عصام صاصا: التواصل مع موظفي الشهر العقارى تم دون علم موكلي

الأحد 17/نوفمبر/2024 - 03:00 م

قال دفاع عصام صاصا أن مديرة أعماله اختارت له أحد المحاميين علي انها تعرفه وطلبت منه البطاقة الشخصية لتحرير توكيل رسمي له، وتم إرسال البيانات لموظف الشهر العقارى عن طريق "سارة خ " مديرة أعماله وآخرين ، أي أن البيانات الخاصة بالمتهم والمحامي تم إرسالها قبل الواقعة بيومين فقط، أثناء غلق المتهم لهاتفه وعدم استجابته لأية مكالمات.

واضاف أن هاتف صاصا كان مغلق ولا يعلم من الموظفين الذين تم التواصل معهم ولم يتواصل مع أى منهم عبر الهاتف ولم يحدث حوار بينهم ولم يثبت التقرير الفني ثمة حوار ولا يوجد مدة مكالمة.



وبناء عليه دفع محامي مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه من أمام محكمة مستانف جنايات الجيزة، ببطلان إجراءت التحفظ على هواتف صاصا وشقيقه، وانتفاء القصد الجنائي فى واقعة التزوير بركنيها المادي والمعنوى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خالد محمد أبوزيد وعضوية المستشارين أحمد عبدالرحمن همام وجوزيف قدير، وأمانة سر أحمد فتحي وسعيد برغش.

وشهدت الجلسة حضور صاصا وشقيقه، وزوجة صاصا لمساندته.

كانت محكمة جنايات جنوب الجيزة ، عاقبت مؤدى المهرجانات عصام صاصا وشقيقه بالسجن سنة مع الشغل والسجن 10 سنوات لـ2 آخرين، فى اتهامهم بالتزوير فى توكيل شهر عقارى للمحامى الخاص بصاصا.

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، اتهام كل من محمد طه طلعت 24 سنة طالب، محبوس، ومحمود الجوهري 30 سنة طالب هارب، وطلعت أبو العلا 58 سنة موظف سابق هارب، وعصام طه طلعت - عصام صاصا - 24 سنة طالب محبوس، بتزوير توكيل شهر عقاري لمحامى الدفاع الخاص بصاصا.

وأشارت تحقيقات النيابة، إلى أن محمد شقيق عصام صاصا، ومحمود الجوهري طالب قاما بتزوير محرر رسمي رقم 965 أ / لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب بالاتفاق والمساعدة مع موظف سابق ومطرب المهرجانات عصام صاصا مع علمهم جميعا بأمر تزويره، مستغلين الإهمال الجسيم لموظف الشهر العقاري بمكتب توثيق مجلس النواب وذلك بان اتفق المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثالث لارتكاب تزوير في التوكيل المذكور.

