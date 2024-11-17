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الأحد 17 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل ميناء  دمياط  خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36921 طن تشمل :   13664 طن يوريا و 17066 طن كلينكر و 300 طن علف بنجر و 5891 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40516 طن تشمل : 8287 طن حديد و 9126 طن قمح و 15182 طن ذرة و 300 طن عدس و 300 طن بازلاء و 3400 طن مواسير و 2660 طن ابلاكاش و 795 طن خشب زان و 1140 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 466 طن بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 954 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 478 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4109 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 133968 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 162631 طنًا  .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3765 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و شبرا و القليوبية ، و عدد 2 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية ،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5693 حركة .

وغادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2550 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، و عدد 2 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية ،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3280 حركة .

من جانبه اكد اللواء بحرى  طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس الإدارة على توجيهات  الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتسخير كافة الجهود لإقامة هذا المشروع ، حيث قامت هيئة ميناء دمياط بالتنسيق بين جميع الجهات والأطراف ذات الصلة داخل المجتمع المينائي لتسهيل وتيسير كافة الإجراءات بفحص الشاحنات والبضائع لضمان تشغيل الخط بشكل سلس ومستدام .

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