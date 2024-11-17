محافظ المنوفية يأمر بصرف كرسي متحرك ومساعدة مالية عاجلة لحالة إنسانية

في لفتة إنسانية طيبة واستمراراً لسلسلة لقاءاته بالحالات الإنسانية ، التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بحالة انسانية من ذوى الهمم تعاني من ظروف صحية صعبة من ناحية كفر العجايزة بشبين الكوم ، وعلى الفور أمر بصرف مساعدة مالية عاجلة ومواد غذائية ولحوم ، بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، يأتى هذا في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتواصل الدائم مع المواطنين وتخفيف العبء والمعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم .

وأجرى المحافظ حواراً مفتوحاً مع المواطنة للتعرف على متطلباتها وظروفها المعيشية والاجتماعية ، حيث أمر بتسليم كرسي متحرك لها لمساعدتها في تخفيف العبء عن كاهلها ، وقد أعربت المواطنة عن سعادتها بلقاء محافظ المنوفية و التواصل معها والاستماع إلى شكواها وتلبية مطالبها.

وأكد محافظ المنوفية حرصه علي التواصل الدائم والمباشر مع جموع المواطنين ولا سيما الحالات الإنسانية وذوي الهمم للاستماع إلى مطالبهم وإيجاد الحلول الفورية لها وتقديم يد العون لهم وأوجه الدعم والرعاية الشاملة لضمان توفير حياة كريمة لهم وفقاً لأهداف الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري.