أنت أقوى من المخدرات.. ندوة للتوعية بخطورة الإدمان بـ"طب سوهاج"

نظمت كليه الطب البشري بجامعه سوهاج، بالتعاون مع صندوق مكافحة و علاج الإدمان ندوه توعوية لطلاب الكلية تحت عنوان " انت أقوى من المخدرات"، وذلك ضمن أنشطة مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة؛ لبناء الإنسان" وذلك بقاعه الاحتفالات الزجاجية داخل الحرم الجامعي القديم، بمشاركة عدد كبير من طلاب الكلية بالفرق الدراسيه المختلفة.

وأكد الدكتور حسان النعمانى رئيس الجامعة، علي حرص الجامعة على المشاركة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتأدية دورها علي المستوي المجتمعي، بالتنسيق مع كافه المؤسسات لتنمية رأس المال البشري، مشيرا الى انه يتم تسخير كافة سبل الدعم والرعاية لنشر الفكر المستنير وتنظيم الندوات التوعوية لكافة أفراد المجتمع الجامعي والطلاب لتوعيتهم بمخاطر الإدمان وكيفية مكافحته.

وقال الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الندوة تأتى فى إطار دور الجامعة الرائد في تبني المشكلات المجتمعية من خلال طرحها و طرق حلها والتصدى لها وذلك تحت شعار " انت اقوي من المخدرات "، مؤكداً خطورة تعاطى المخدرات على الإنسان والبيئة المحيطة به وأهم الآليات مكافحتها والقضاء عليها.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية، أن الادمان يمثل خطوره عاليه على الفرد و المجتمع وتأثير خطير على الصحة الإنجابية، مشيراً الي انه شارك بالندوه الدكتور أحمد شحاته خبير السموم و المخدرات بمصلحه الطب الشرعى، والدكتور سيد سباق ممثل صندوق مكافحة و علاج الادمان بالمحافظة، حيث تم الحديث عن أنواع المخدرات المختلفه و أضرار الاستخدام السئ للأدويه دون إشراف طبى، الي جانب عرض الخدمات الذى يقدمها الصندوق داخل المحافظة.

وذكر الدكتور محمد نصر الدين حمدون وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن الندوة شهدت إقبالاً كبيراً من الطلاب من الفرق الدراسية المختلفة بالكليه، مشيراً الي أضرار التدخين و المواد المخدره وما لها من تأثير ضار على خلايا المخ و أضرارها النفسيه و الاصابه بالإكتاب و الميل الى العنف و ارتكاب الجريمه، وأن الحلول تتمثل فى تعاون الأسرة والجامعة ووسائل الإعلام ودور العبادة فى نشر الفكر المستنير، وتطبيق القانون بشكل جاد وحازم .

وأوضحت الدكتوره مروه شعبان هاشم المدرس بكلية الطب و منسق الجامعه و صندوق مكافحه وعلاج الإدمان ان هذه الندوه تأتى ضمن سلسلة الندوات التي تنظمها الجامعه بالتعاون مع صندوق مكافحه و علاج الادمان داخل جميع كليات الجامعه و داخل المدن الجامعيه الطلابيه لتوعيه شباب الجامعه بأضرار الادمان و الحث على الاهتمام بالصحه و ممارسه الرياضه فى ظل الجمهوريه الجديده، التى تضع الانسان المصرى فى مقدمه أولويتها.

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