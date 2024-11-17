ليبيا: الإقبال على العملية الانتخابية دليل لرغبة الشعب في الاستقرار والأمن

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن الإقبال من الشعب على العملية الانتخابية يدل على رغبتهم في الاستقرار والأمن والنظام والمشاركة في صنع القرار.



وهنأ صالح، في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الليبية"وال"، اليوم /الأحد/ - كل ليبي وليبية، على إيمانهم بالعملية الانتخابية وتوافدهم على صناديق اقتراع انتخابات المجالس البلدية، مما يؤكد بأن الأرض خصبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي لا يوجد أي مبرر لتأخيرها.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة حرة ونزيهة، لأنها تمثل رغبة الشعب الليبي في تقرير مصيره واختيار ممثليه بإرادتهم الحرة دون قيود.

وفي السياق ذاته.. أكد نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي سالم الزادمة "، أن إجراء الانتخابات في ليبيا ليس بالأمر الصعب أو المستحيل في ظل توفر الأمن والتجهيزات الفنية واللوجستية.

وقال الزادمة، في تدوينة نشرها عبر حسابه بمنصة " إكس"،إن نجاح تنظيم إنتخابات البلديات درس مهم يمكن استخلاصه لنجاح الانتخابات في ليبيا ليتمكن الشعب من اختيار ممثلية وقيادته، مشيدا بتنظم اقتراع البلديات التي جرت أمس السبت لاختيار ( 58 ) مجلسا بلديا، داعيا إلى ضرورة إنهاء الأزمة السياسية وتجديد الشرعية من خلال الانتخابات.