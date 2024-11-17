أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل ، اليوم الأحد، بوقوع غارات إسرائيلية متزامنة مع قصف مدفعي على بلدة الخيام بالقطاع الشرقي للجنوب اللبناني.

وفي سياق متصل، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سكان 15 بلدة في جنوب لبنان بإخلائها على الفور تمهيدًا لاستهدافها بالقصف.

وشملت التحذيرات الإسرائيلية سكان كل من: كفر حمام، كفر شوبا، برج الملوك، الخيام، بلاط، دبين، أرنون، ويحمر، دير سريان، الطيبة، قصبية، مزرعة كوثرية الرز، الحميري، مطرية الشومر، وكفر تبنين. كما شمل التحذير بعض المباني المحددة في منطقة الضاحية الجنوبية، وتحديدًا في حارة حريك.

ووفقًا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن سقوط 3,445 شهيدًا، و14,599 جريحًا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى نحو مليون و400 ألف نازح. وتم تسجيل غالبية الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي.

منذ السابع من أكتوبر 2023، تبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار، بعد الهجوم الذي شنته فصائل المقاومة الفلسطينية على جنوب إسرائيل. ومنذ 23 سبتمبر، وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العدوانية لتشمل مناطق في لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية وتوغل بري في جنوب لبنان، في تحدٍ للتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.