شدد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، على مواصلة وتكثيف حملات إزالة الاشغالات والتعديات التي تعيق حركة المواطنين داخل حي الزهور، وذلك للارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة، ومنع التعديات على حرم الطريق العام.

محافظ بورسعيد يشدد علي إزالة كافة الإشغالات والتعديات

جاء ذلك خلال جولة بعدد من الأحياء لمتابعة سير العمل منظومة النظافة وإزالة التعديات.

ووجه بضرورة المتابعة الميدانية لأعمال النظافة للحفاظ على بيئة صحية آمنة للمواطنين لعودة الانضباط في الشارع البورسعيدي، وتطبيق الإجراءات القانونية على المخالفين لمنع التعدي على حرم الطريق مره اخرى،والعمل على إنهاء أي مظهر غير لائق يشوه الصورة الحضارية لبورسعيد.