سؤال وجواب.. ماذا قال القاضي لشقيق صاصا في جلسة استئناف الحكم في اتهامه بالتزوير؟

تواصل محكمة مستانف جنايات الجيزة، نظر استئناف المتهمين المطرب عصام صاصا وشقيقه على حكم حبسهما سنة مع الشغل فى اتهامهما بتزوير محرر رسمي.

وسأل قاضي الجلسة شقيق مطرب المهرجانات صاصا عن امضائه لأوراق التوكيل المزور الخاص بشقيقه وأجاب " المتهم الثاني كلمني وقالي هنروح نستلم مستندات ومضاني على ورق معرفهوش".

وأضاف "أنا مضيت على ورق ما عرفش فيه إيه.. وأنا كنت رايح استلم الظرف بس بعد ما عرفت اخويا وقالي اعمله".

وقال قاضي الجلسة "هو أنت بتمضي على أي حاجة.. أنت مش بتعرف تقرأ وتكتب".

وأجاب المتهم "مكنتش اعرف انه ورق مزور واخويا قالي أشيله معايا ومطلعوش لحد"

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خالد محمد أبوزيد وعضوية المستشارين أحمد عبدالرحمن همام وجوزيف قدير، وأمانة سر أحمد فتحي وسعيد برغش.

وشهدت الجلسة حضور صاصا وشقيقه، وزوجة صاصا لمساندته.

كانت محكمة جنايات جنوب الجيزة ، عاقبت مؤدى المهرجانات عصام صاصا وشقيقه بالسجن سنة مع الشغل والسجن 10 سنوات لـ2 آخرين، فى اتهامهم بالتزوير فى توكيل شهر عقارى للمحامى الخاص بصاصا.

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، اتهام كل من محمد طه طلعت 24 سنة طالب، محبوس، ومحمود الجوهري 30 سنة طالب هارب، وطلعت أبو العلا 58 سنة موظف سابق هارب، وعصام طه طلعت - عصام صاصا - 24 سنة طالب محبوس، بتزوير توكيل شهر عقاري لمحامى الدفاع الخاص بصاصا.

وأشارت تحقيقات النيابة، إلى أن محمد شقيق عصام صاصا، ومحمود الجوهري طالب قاما بتزوير محرر رسمي رقم 965 أ / لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب بالاتفاق والمساعدة مع موظف سابق ومطرب المهرجانات عصام صاصا مع علمهم جميعا بأمر تزويره، مستغلين الإهمال الجسيم لموظف الشهر العقاري بمكتب توثيق مجلس النواب وذلك بان اتفق المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثالث لارتكاب تزوير في التوكيل المذكور.

