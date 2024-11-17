المستشار جميل حليم: رسالة كاريتاس مكافحة الفقر ونبذ التعصب والتمييز العنصري

قال المستشار جميل حليم رئيس مجلس اداره كاريتاس بمصر إننا في كاريتاس – مصر- نتبنى مجموعة من المبادئ الأساسية:التمكين – الشراكات – الدمج – المسائلة والشفافية.

وأضاف خلال حوار صحفي مع “البوابة نيوز”: "تتطلع كاريتاس - مصر وهي من أهم وأكبر الجمعيات العاملة في مصر تحقيق رسالتها في دعم المستضعفين وتحقيق التنمية المستدامة من خلال برامج وسياسات ادارية ومالية عالية الجودة وتتمتع بالثقة والمصداقية والتأثير في المجتمع المدني المصري والإقليمي".

وتابع: “ رسالة كاريتاس– مصر، هي مكافحة الفقر، ونبذ التعصب، والتمييز العنصري، وتمكين الفئات المهمشة من المشاركة الكاملة، لتنمية حياتهم”.

وعن منهج كاريتاس– مصر في عملها، قال هو تعزيز لمبدأ الشراكة وتفعيل اللامركزية، ودعم العمل الجماعي، والتضامن من أجل بناء مجتمع يسوده السلام والحوار واحترام حقوق الإنسان.

واستكمل : "تعمل كاريتاس – مصر، في محاور اجتماعية وتنموية وخدمية حيوية عديدة، وخاصة الاهتمام بقضايا الفئات المهمشة.