برنامج عمل مكثف لمحافظ الأقصر خلال زيارته الأولى للصين.. صور

زار المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، دولة الصين، برفقة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون بين مدن ومقاطعات صينية في عدة مجالات تضمنت السياحة والإستثمار والتجارة والصناعة، وذلك على هامش مشاركتهما فى مؤتمر "التعاون والتنمية الدولي لمدن الصداقة " بمقاطعة سيتشوان الصينية بحضور تمثيل حكومي من أكثر من 100 دولة حول العالم.

وزار المحافظ ووزيرة التنمية المحلية عدداً من الشركات الصينية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية وإنتاج وتوليد الطاقة وصناعة الأعلاف والمنتجات الغذائية وخلال الزيارة أعرب الجانبان عن تطلعهم لتعزيز التعاون خلال الفترة القادمة ورغبتهم في إقامة مصنع مشترك بمصر.

كما شارك المحافظ في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مدن الصداقة، كما شارك المحافظ ووزيرة التنمية المحلية في جلسة "الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة" في مؤتمر التعاون والتنمية بالصين، كما تم عقد لقاء مع وسائل الإعلام الصينية علي هامش المؤتمر.

وخلال زيارته للصين التقي محافظ الأقصر ووزيرة التنمية المحلية بأمين لجنة الحزب الشيوعي الصينى بمقاطعة سيتشوان وانج شياو، وبحث الجانبان عمق العلاقات بين مصر والصين اللذين تجمعهما صداقة خاصة و شراكة استراتيجية شاملة تحت قيادة "الرئيس عبد الفتاح السيسى" و"الرئيس شي جين بينج ".

وأثناء زيارتهما للصين، بحث محافظ الأقصر ووزيرة التنمية المحلية مع يو لي رئيس شركة سيتشوان للطيران تشغيل الرحلات السياحية إلى القاهرة والأقصر، كما قدم محافظ الأقصر عرض لأهم المزارات والمقاصد السياحية المتنوعة التي تتمتع بها المحافظة والتي تضم ثلث آثار العالم وتعتبر مدينة الأقصر بمثابة متحف مفتوح للآثار المصرية القديمة.

محافظ الأقصر يبحث فرص التعاون مع عدد من الشركات الصينية

وخلال الزيارة أيضاً بحث المحافظ ووزيرة التنمية المحلية فرص التعاون مع عدد من الشركات الصينية الرائدة في مجالات المجازر والمخلفات ومعالجة مياه الصرف الصحي، كما التقوا مع مسئولي إحدى الشركات المتخصصة في تصميم ونظم إدارة المجازر المتطورة للمواشي والدواجن.

كما عقد محافظ الأقصر ووزيرة التنمية المحلية لقاءً مع شركة متخصصة في معالجة مياه الصرف الصحي والأنهار، وتم خلال اللقاءات عرض عدد من الفرص الاستثمارية الموجودة علي أرض المحافظات في مجالات عمل تلك الشركات لبحث إمكانية التعاون فيها ودفع المزيد من الاستثمارات المشتركة في ضوء توجه الدولة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر.

وقبل نهاية زيارتهما للصين، قام المحافظ ووزيرة التنمية المحلية بزيارة لمدينة لوشو بمقاطعة سيتشوان الصينية، والمشاركة في جلسة مائدة مستديرة رفيعة المستوي للسادة المحافظين على هامش المؤتمر الدولي للتعاون والتنمية لمدن الصداقة لمقاطعة سيتشوان.

وفي ختام زيارتهما لمقاطعة سيتشوان الصينية التقي كل من محافظ الأقصر ووزيرة التنمية المحلية عمدة مدينة لوتشو وتعرفا علي تجربة حماية البيئة وإدارة المدن الذكية والتحول الرقمي وتحسين الخدمات.

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زيارة المحافظ للصين (4)

زيارة المحافظ للصين (1)

زيارة المحافظ للصين (2)

زيارة المحافظ للصين (5)