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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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استمرار فعاليات التدريب المصرى السعودى المشترك "السهم الثاقب".. صور

البوابة نيوز
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واصلت عناصر من القوات المسلحة المصرية والسعودية تنفيذ أنشطة وفعاليات التدريب المشترك " السهم الثاقب" والذى تستمر فعالياته على مدار عدة أيام بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ومسرح عمليات الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر وعدد من القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية.

 

وتضمنت فعاليات التدريب تنفيذ عددًا من الأنشطة العملية للموضوعات والأهداف المخططة بهدف توحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية للقوات المشاركة، وكذا قيام عناصر من قوات المظلات والصاعقة بتنفيذ أعمال الإبرار والاقتحام للأهداف الحيوية وتطهيرها من العناصر الإرهابية، ونفذت مجموعات من القوات الخاصة البحرية مهمة الإغارة على هدف ساحلى بهدف القضاء على العناصر المعادية والسيطرة عليه، فضلًا عن تنفيذ القوات المشاركة العديد من الرمايات النمطية وغير النمطية والتى عكست المستوى الراقى فى أساليب التدريب القتالى والدقة والإحتراف فى التعامل مع الأهداف من أوضاع الرمى المختلفة.

 

 ومن المنتظر أن تشهد مراحل التدريب المقبلة تنفيذ عددًا من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على إدارة أعمال القتال الجوى لمهاجمة الأهداف المعادية بمشاركة تشكيلات من المقاتلات متعددة المهام لكلا الجانبين، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة البحرية المختلفة تتضمن أعمال التخطيط لإدارة عمليات مشتركة لمجابهة التهديدات البحرية بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والسعودية.

 

 يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع نظائرها من الدول الشقيقة والصديقة.

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