المشدد 6 سنوات لعاطلين في حيازة أسلحة ومواد مخدرة بمنشأة ناصر

قضت محكمة جنايات القاهرة ،بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامهما بحيازة فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار وحشيش مخدر بمنطقة منشأه ناصر.

تعود تفاصيل الواقعة ،بتلقي قسم شرطة منشأه ناصر، معلومات تفيد قيام شخصين بحيازة سلاح ناري ومواد مخدرة ،وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين، وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ،القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية ،وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار، سلاح أبيض،وحشيش مخدر وبمواجهتهما اعترفا بحيازة السلاح بقصد التشاجر والمواد المخدرة بغرض التعاطي تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

