جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان حارة حريك وبرج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل ، اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال أصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان حارة حريك وبرج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت.

أفادت وسائل الإعلام اللبنانية في وقت سابق من اليوم بوقوع ثلاث غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك بعد صدور أوامر من الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المنطقة. وأشارت التقارير إلى أن الغارات استهدفت مبنى لم يكن ضمن نطاق التحذيرات الصادرة.

من جانب آخر، أصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء جديدة لسكان 15 قرية في جنوب لبنان، تمهيدًا لاستهدافها بالقصف.

في السياق نفسه، أعلن حزب الله عن اشتباك قواته مع قوات الاحتلال في كمين محكم على أطراف بلدة شمع في قضاء صور، مؤكداً وقوع إصابات في صفوف العدو. كما أعلن الحزب عن استهداف تجمع لقوات الاحتلال في مستوطنة سعسع برشقة صاروخية، وكذلك استهداف تجمع آخر على الأطراف الشرقية لبلدة مركبا للمرة الثانية بنفس الطريقة.