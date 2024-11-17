مدير المعهد الدومينيكي للدراسات الشرقية يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برقية تعزية من الدكتور إيمانويل بيزاني، مدير المعهد الدومينيكي للدراسات الشرقية، في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى جوار ربها أمس الأول.

وقال مدير المعهد الدومينيكي للدراسات الشرقية في برقيته:“بقلوب يملؤها الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة شقيقتكم الكريمة، وإننا في المعهد الدومينيكي للدراسات الشرقية نعبر عن تضامننا العميق معكم، ونتقدم لفضيلتكم بأصدق مشاعر التعزية والمواساة في هذا المصاب الجلل. ونسأل الله أن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة، ويسكنها رياض الجنة، وأن يثبتكم وأفراد أسرتكم الكريمة ويمنحكم جميل الصبر والسلوان.“