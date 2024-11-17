ads
الأحد 17 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

مدير المعهد الدومينيكي للدراسات الشرقية يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برقية تعزية من الدكتور إيمانويل بيزاني، مدير المعهد الدومينيكي للدراسات الشرقية، في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى جوار ربها أمس الأول.

وقال مدير المعهد الدومينيكي للدراسات الشرقية في برقيته:“بقلوب يملؤها الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة شقيقتكم الكريمة، وإننا في المعهد الدومينيكي للدراسات الشرقية نعبر عن تضامننا العميق معكم، ونتقدم لفضيلتكم بأصدق مشاعر التعزية والمواساة في هذا المصاب الجلل. ونسأل الله أن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة، ويسكنها رياض الجنة، وأن يثبتكم وأفراد أسرتكم الكريمة ويمنحكم جميل الصبر والسلوان.“

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر وفاة شقيقته يعزي شيخ الأزهر