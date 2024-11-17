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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بطريرك المارونيين: نلتمس من الله خلاص لبنان من ويلات الحرب الدائرة فيه

البطريرك
البطريرك
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أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال ترؤسه قداس الشكر في حريصا بلبنان، إلى إعلان قداسة الأخوة المساكين بشفاعة قديسي لبنان.

وأضاف قائلا: “نلتمس من الله خلاص لبنان من ويلات الحرب الدائرة فيه، وما تخلّف من قتلى وجرحى ودمار منازل ومؤسّسات وتهجير شعب آمن، حتى بلغ عددهم مليون ونصف المليون”.

واستطرد قائلا: "نلتمس من الله تحريك ضمائر المتسببين بعدم انتخاب رئيس للجمهوريّة منذ سنتين كاملتين، والذهاب إلى المجلس النيابيّ وتحمّل المسؤوليّة الوطنيّة المشرّفة بانتخاب الرئيس، فلا أحد يستطيع أن يحلّ محلّه، والمؤسّسات لا سيما الدستوريّة، وعلى الأخصّ المجلس النيابيّ ومجلس الوزراء، فاقدة صلاحيّاتها في هذا الظرف الدقيق".

وتوجّه مختتما بالشكر إلى كل الذين يخدمون النازحين لكي يعوّضوا عليهم بالقليل من الكثير الذي فقدوه.

أقباط أقباط الإرثوذكس ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لبنان