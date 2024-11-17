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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مريض نفسي ينهي حياته قفزا من الطابق الرابع في العجوزة

أرشيفية
أرشيفية
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أنهي عاطل يعاني من مرض نفسي حياته قفزاً من الطابق الرابع بمنطقة ميت عقبة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

تلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بشارع أبو بكر الصديق بمنطقة ميت عقبة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة عاطل وسط بركة من الدماء، وبعمل التحريات وسؤال أسرته أفادوا بإقدامه علي إنهاء حياته قفزاً من الطابق الرابع لمعاناته من مرض نفسي ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبه جنائية في الواقعة، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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