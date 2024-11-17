بالصور.. محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف حملات النظافة

وجه اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، خلال جولته الميدانية التفقدية، بتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات بجميع مناطق حي الضواحي، وزيادة أعداد العمالة وتقسيم العمل إلى ورديات، والمرور على جميع الشوارع للتأكد من نظافتها.

وشدد محافظ بورسعيد على تكثيف الجهود في هذا الملف، نظرا لأهميته في تحقيق بيئة آمنة صحية، ومظهر حضاري لائق، مؤكدا أنه لن يسمح بالتقصير في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في الأحياء الأكثر كثافة سكانية والتي تتطلب مزيد من الجهد والعمل للارتقاء بمستوى معيشة المواطن.

كما وجه بتكثيف حملات إزالة الاشغالات والمخالفات، و منع التعدي على حرم الطريق، لتحقيق السيولة المرورية في حركة المواطنين و السيارات، مؤكدا على متابعته المستمرة لهذا الملف، والقيام بجولات ميدانية مفاجئة للوقوف على مستوى العمل الميداني بجميع أحياء بورسعيد.