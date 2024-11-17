دير السيدة العذراء بالمحرق يعلن مواعيد الزيارة خلال صوم الميلاد المجيد

أعلن دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر بجبل قسقام عن تعديل مواعيد استقبال الزوار خلال فترة صوم الميلاد المجيد .

وأفاد الدير في بيان رسمي بأنه سيتم غلق أبوابه أمام الأفراد والرحلات خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع، على أن تُستأنف الزيارة أيام الجمعة والسبت والأحد فقط.

وأكد الدير أن هذا الإجراء يأتي في إطار تهيئة الأجواء الروحية للصوم المقدس، وتشجيع الزوار على التركيز على الصلوات والتأملات الروحية خلال هذه الفترة المباركة.



واختتم البيان بدعوة الجميع للاستفادة من بركات صوم الميلاد البتولي، متمنيًا أن يعم السلام والبركة على الجميع في هذه الأيام المقدسة.