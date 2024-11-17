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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43 ألفا و846 شهيدا

غزة
غزة
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ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43 ألفا و846 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، اليوم /الأحد/ - أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 103 ألاف و740 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 6 مجازر، خلال يوم واحد أسفرت عن استشهاد 47 مواطنا، وإصابة 139 آخرين.
 

غزة الاحتلال الإسرائيلي