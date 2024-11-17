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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط كميات من المواد المخدرة.. قوات حرس الحدود تكثف جهودها على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة

البوابة نيوز
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نجحت قوات حرس الحدود بالتنسيق مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية فى توجيه ضرباتها الناجحة للعناصر الإجرامية والمهربين وإجهاض المخططات والمحاولات التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

 

حيث قامت قوات حرس الحدود بضبط كميات من مخدر الحشيش والهيدرو والأفيون والكوكايين والأستروكس والأقراص المخدرة وعدد من الأفدنة لنبات الهيدرو، من خلال تكثيف أعمال التأمين والتفتيش على المعديات والأنفاق والطرق والمحاور المختلفة.

 

وتمكنت من ضبط عدد من قطع السلاح والطلقات مختلفة الأعيرة، وأحبطت العديد من محاولات التنقيب العشوائى عن خام الذهب بعد تنفيذ عددًا من المداهمات والدوريات المشتركة.

 

 كما نجحت قوات حرس الحدود فى إحباط محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية لأفراد من مختلف الجنسيات عبر الإتجاهات الإستراتيجية للدولة، وضبط كميات من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية وذلك فى ضربات استباقية للمتسللين والمهربين عن طريق تكثيف الدوريات والكمائن على الطرق والمسارب المؤدية لخط الحدود الدولية.

 

 وتواصل قوات حرس الحدود جهودها المكثفة ليلًا ونهارًا لإحكام السيطرة بالمنافذ والمعابر الحدودية للدولة المصرية.

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