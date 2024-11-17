الجيش الإسرائيلي: إطلاق نحو 20 صاروخًا على الجليل الغربي وخليج حيفا

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن رشقة صاروخية بنحو 20 صاروخًا أُطلقت صباح اليوم /الأحد/ من لبنان على منطقة الجليل الغربي وخليج حيفا.

وقال الجيش، إن بعض الصواريخ اعترضتها الدفاعات الجوية، في حين سقطت بقيتها في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات، ونشر الجيش لقطات تظهر عمليات اعتراض الصواريخ، بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية.

من ناحية أخرى.. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الجيش أزال حواجز الطرق على الحدود الشمالية التي كان الغرض منها منع المدنيين من القيادة على الطرق المغرضة للنيران المضادة للدبابات التي تُطلق من لبنان، قبل العودة المحتملة للسكان النازحين من الشمال إلى مناطقهم.

وذكرت "تايمز أوف إسرائيل"، أن إذاعة الجيش نقلت عن مسؤولين قولهم إن "الوضع تغير في الشمال" وتم الحد من التهديدات.