سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد مشروع منتجات الدواجن

أجرى اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، جولة ميدانية،لمتابعة تفعيل المبادرة التي أطلقتها المحافظة لتوفير بيض المائدة بأسعار مخفضة أقل من أسعاره في السوق والمحلات، وذلك من خلال التوسع في إقامة منافذ لبيع منتجات مشروعات الدواجن المركزية التابعة للمحافظة ، بالمراكز والمدن

وتفقد السكرتير العام المساعد منفذ البيع الرئيسي بمحطة السادات لإنتاج بيض المائدة، حيث اطمئن على انتظام العمل بالمحطة والاطلاع علي كميات وحجم الإنتاج وأعمال البيع للجمهور التي تتم عبر منفذ البيع بأسعار موحدة "150 جنيها لكرتونة البيض الأبيض و155 جنيها للبيض الأحمر،وذلك ضمن خطة المحافظة للتيسير على المواطنين لشراء وتوفير احتياجاتهم ،من تلك السلعة الاستراتيجية، مما يساهم في ضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق المحلي بالمحافظة

واستكمل السكرتير العام المساعد جولته بزيارة مدينة ناصر،لتفقد منفذ البيع الذي أقامته الوحدة المحلية بشارع جمال عبد الناصر بالمدينة،حيث تابع انتظام سير العمل بالمنفذ واطمأن على تواجد منتجات المشروع من البيض بنوعيه الأبيض والأحمر وبكميات تلبي احتياجات المواطنين ، وذلك ضمن المنافذ التي وجه المحافظ بإنشائها "خلال جولته الخميس الماضي "، في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات من رئاسة مجلس الوزراء بمواصلة جهود تخفيض الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين

وأشار اللواء سامي علام ، إلى استمرار المتابعة مع رؤساء المدن ومسؤولى مشروعات الدواجن المركزية لتجهيز وتشغيل منفذ بكل وحدة محلية لتوفير تلك السلع الاستراتجية وطرحها بالأسعار التي أقرتها المحافظة"150 و155" للبيض بنوعيه ، وذلك ضمن تنفيذ تكليفات المحافظ بإنشاء 7 منافذ إضافية على مستوى مراكز المحافظة_بجانب الـ 3 منافذ الحالية" بشرق النيل وشارع الروضة ومنفذ محطة السادات"، ليصبح إجمالي عدد المنافذ 10 منافذ موزعة على السبع مراكز لتلبية احتياجات المواطنين في جميع مراكز المدن ، وبما يضمن الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين ويسهم في تحقيق التوازن وضبط أسعار البيض

رافق السكرتير العام خلال الجولة كل من : المهندس هاني عبدالموجود مدير المشروعات الدواجن المركزية شرق النيل ، شوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر ، المهندس مصطفي كامل مدير محطة السادات لإنتاج البيض ، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة ،محمد عثمان نائب رئيس مدينة ناصر