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الأحد 17 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

هبوط شبه جماعي لمؤشرات البورصة في منتصف تعاملات الأحد

البورصة
البورصة
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تراجعت مؤشرات البورصة بصورة شبه جماعية، في منتصف تعاملات، اليوم الأحد، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.65%، ليصل إلى مستوى 31,258.66 نقطة.

 كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.09%، ليصل إلى مستوى 11,657.56 نقطة، كما تراجع مؤشر EGXSP بنسبة 0.34%، وصولًا إلى 6,803.09 نقطة.

كما هبط مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.66%، وصولًا إلى مستوى 3,210.41 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX30capped بنسبة 0.65%، ليصل إلى مستوى 38,734.79 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.66%، مسجلًا 13,716.65 نقطة.

بينما صعد أيضا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.11%، وصولًا إلى 8,416.95 نقطة.

البورصة منتصف تعاملات اليوم