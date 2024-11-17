الإحصاء: إجمالي طلاب مراحل التعليم قبل الجامعي 28.5 مليون طالب عام 2023/2024

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انه بلغ إجمالي طلاب مراحل التعليم قبل الجامعي 28.5 مليون طالب عام (2023/2024) (25,7مليون طالب بالتعليم العام، 2.9 مليون طالب بالتعليم الأزهري) مقابل 28 مليون طالب عام ( 2022/ 2023)(25,5 مليون طالب بالتعليم العام، 2.5 مليون طالب بالتعليم الأزهري) بزيادة بلغت نسبتها 1,7%.



كما بلغ إجمالي طلاب مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي 1.5 مليون طالب عام (2023/2024) ( 1,3مليون طالب بالتعليم العام، 210.5 ألف طالب بالتعليم الأزهري) مقابل 1,4 مليون طالب عام ( 2022/ 2023) (1,2مليون طالب بالتعليم العام، 188.1 الف طالب بالتعليم الأزهري) بزيادة بلــغت 52 ألف طالب وبنسبة زيادة 3.6 ٪.

فيما بلغ إجمالي طلاب مرحلة التعليم الابتدائي 15.2 مليون طالب عام (2023/2024) (13,6 مليون طالب بالتعليم العام، 1,6 مليون طالب بالتعليم الأزهري) مقابل 15,1 مليون طالب عام (2022/2023) (13,7 مليون طالب بالتعليم العام، 1,4 مليون طالب بالتعليم الأزهري) بزيادة بلــغت 127.1 ألف طالب وبنسبة زيادة 0.8%.



بينما بلغ إجمالي طلاب التعليم المجتمعي 142.4 ألف طالب عام (2023/2024)، مقابل 141.5 ألف طالب عام ( 2022/ 2023)بزيادة بلغت 938 طالب وبنسبة زيادة 0.7%.

ولفت الجهاز انه بلغ إجمالي طلاب مرحلة التعليم الإعدادي 6.7 مليون طالب عام (2023/2024) (6,1ملــيون طالب بالتعليم العام، 570.7 ألف طالب بالتعليــم الأزهري) مقابل 6,5 مليون طالب عام ( 2022/ 2023)(منهم 6 ملــيون طالب بالتعليم العام، 505,2 الف طالب بالتعليــم الأزهري) بزيادة بلــغت 188,3 ألف طالب وبنسبة زيادة 2.9 ٪.

كما بلغ إجمالي الطلاب بالتعليم الثـانوي 2٬7 مليون طالب (2.2مليون طالب بالتعليم العــام، 439٬9 ألف طالب بالتعليم الأزهري) خلال العام الدراسي (2023/2024)، مقابل 2٬5 مليون طالب (2.1 مليون طالب بالتعليم العام، 402٬2 ألف طالب بالتعليم الأزهري) خلال العام الدراسي ( 2022/ 2023) بزيادة بلــغت 152.4 ألف طالب وبنسبة زيادة 6%.



فيما بلغ إجمالي الطلاب بالتعليم الثانوي الفني 2٬2 مليون طالب خلال العام الدراسي (2023/2024)، مقـابل 2٬3 مليون طالب خلال العام الدراسي ( 2022/ 2023) .

بلغ نسبة الطلاب بالتعليم الصناعى 46٬4 ٪ ، وبالتـعليم التجاري العام و التجاري الفندقي 42٬5٪ ، و بالتعليم الزراعي 11.1٪ خلال العام الدراسي (2023/2024) من إجمالي الطلاب بالتعليم الفني.



وبلغ إجمالي طلاب التربية الخاصة 47.0 ألف طالب عام (2023/2024)، مقابل 46.4 ألف طالب عام ( 2022/ 2023) بزيادة بلغت 601 طالب وبنسبة زيادة 1.3%.



وتابع: انه بلغ إجمالي طلاب القراءات 24.7 ألف طالب عام (2023/2024)، مقابل 16.6 ألف طالب عام ( 2022/ 2023) بزيادة بلغت 8.1 ألف طالب وبنسبة زيادة 48.8%.