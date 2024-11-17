"الإحصاء": 365 ألف طالب مقيدون بالجامعات الخاصة والأهلية خلال العام 2023-2024

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاحد، عن عدد الطلاب المقيدين بالجامعات التكنولوجية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطلاب.

وأوضح جهاز الاحصاء، انه بلغ عـدد الطلاب المقيدين بالجامعات التكنولوجية 20.9 الف طالب وكانت أكبر نسبة للطلاب المقيدين بجامعة مصر الدولية، حيث بلغت 4.2 ألف طالـب بنسبة 20.2% من إجمالي أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات التكنولوجية، يليها جامعة برج العرب بعدد 3.1 ألف طالب بنسبـــة 14.7% من إجمالي أعداد طلاب الجامعات التكنولوجية خلال العام الدراسي (2023/2024).

الجامعات الخاصة والأهلية:

وأشار الجهاز، إلي انه بلغ عـدد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة والأهلية 365 الف طالب ، وكانت أكبر نسبة للطلاب المقيدين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بواقع 27.2 ألف طالـب بنسبة 7٬5٪ من إجمالي أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة والأهلية، يليهـا جامعة 6 أكتوبر بعدد 9,26 ألف طالب بنسبـة 7.4٪ من إجمالي أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الدراسي (2023/2024).

وبلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد العليا الخاصة 775.7 ألف طالب خلال العام الدراسي 2023 / 2024 مقابل 660.6 ألف طالب خلال الــعام الـــدراسي ( 2022/ 2023) بزيــادة بــلغت 115 ألف طالب وبنسبة زيادة 17.4٪.

بينما بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة 6,199 ألف طالب خلال العام الدراسي (2023/2024) مـقابل 199,1ألف طالب خلال الــعام الـــدراسي ( 2022/ 2023) بزيــادة بــلغت 463 طالب وبنسبة زيادة 0,2٪.

وأوضح الجهاز، انه بلغت نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنيـة الحكـومية 96٬5٪، في حين بلغت هذه النسبة بالمعـاهد الفنية الخاصــة 3٬5 ٪، خلال العام الدراسي (2023/2024) من اجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية.