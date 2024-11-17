محافظ بني سويف: إزالة 108حالة تعد على الأراضي

تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـــ 24 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعده عمرو محمود مدير الأملاك،تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته وصل إلى 108 حالة( 20 حالة تعد بالبناء المخالف على 797متر أملاك دولة+ 88حالة على مساحة 3 فدان تقريبا )،وذلك منذ بدء المرحلة الثانية وحتى أمس السبت،وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

جدير بالذكر أن الموجة الحالية يتم تنفيذها على ثلاثة مراحل متتالية، بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 12 إلى 31 أكتوبر الماصي،وتم خلالها إزالة 208حالة (68 حالة تعد على أراض أملاك الدولة +140حالة على مساحة 6.13 أفدنة أرض زراعية ، وتستكمل بالمرحلة الثانية الحالية والتي يتم تنفيذها في الفترة من 9 إلى 29 الشهرالجاري ، تليها المرحلة الثالثة من 7 إلى 27 ديسمبر 2024.