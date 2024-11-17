الإحصاء: 8,1٪ زيادة في أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي عام 2023/2024

أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاحد، بيانـاً بمناسبـة اليوم العالمي للطلاب حيث أعلن الاتحاد العالمي للطلاب يــوم 17 نوفمبر يوماً عالمياً يحتفل به الطلاب سنوياً في مؤسساتهم التعليمية بمختلف أنحاء العالم تخليداً لذكرى نضالهم ضد الاحتلال النازي الألماني بعد إغلاقه لكافة المعاهد ومؤسسات التعليم العالي إثر مقتل أحد الطلاب بمدينة براغ (عاصمة تشيكوسلوفاكيا سابقاً).



واشار الجهاز الي انه من أهم المؤشرات بمصر ، انه بلغ معدل الالتحاق بالتعليم العالي 37.7 % من إجمالي السكان في الفئة العمرية (18- 22 سنة) للعام الدراسي (2023/2024).



كما بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم العالي 3.8 مليون طالب خلال العام الدراسي (2023/2024) مقابل 3.7 مليون طالب خلال العام الدراسي ( 2022/ 2023) بزيادة بلغت 67.1 ألف طالب وبنسبة زيادة 8,1 ٪.



واضاف الجهاز انه بلغت نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهرية 62.9٪، والجامعات التكنولوجية 0.6% وبالجامعات الخاصة والأهلية 9.7٪، والمعاهد العليا الخاصة 20.6 ٪، والأكاديميـات 0.9٪، والمعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومية - خاصة) 5.3٪ من إجمالي الطلاب المقيدين خلال العام الدراسي (2023/2024).

واوضح انه بلغ عدد الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهر 2.4 مليون طالب، وكانت أكبر نسبة للطلاب المقيدين في الجامعات الحكومية بجامعة الاسكندرية بعـدد 197.4ألف طالب بنسبـــة 8٬4٪ من إجمالي أعداد طلاب الجامعات الحكومية والأزهر، وبلغ عدد الطلاب بجامعة الأزهر 329 ألف طالب بنسبة 9,13٪ من إجمالي أعداد طلاب الجامعات الحكومية والأزهر خلال العام الدراسي (2023/2024).

