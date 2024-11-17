الطيران الحربي الإسرائيلي يواصل شن غاراته على قرى وبلدات جنوب لبنان

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات، اليوم الأحد، على قري وبلدات مختلفة بجنوب لبنان، حيث شن 3 غارات، على بلدة حانين في قضاء بنت جبيل، و7 غارات في أقل من ساعتين استهدفت مباني وبيوتا في حي الرويس، وعلى طريق الجبانة، وفي حي الكرم الغربي، وأدت إلى تدميرها بأكملها.



وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن الطيران الحربي شن 8 غارات ناحية بلدة رومين وأطراف عزة.. كما نفذ 7 غارات ناحية بلدة جبشيت، وغارة ناحية دير الزهراني، وشن غارة عنيفة على منطقة برج البراجنة خلف ثانوية علي ناصر بالقرب من مدرسة برج الهداية، وغارة عنيفة على محيط مستشفى السان جورج في الحدت، وبلدة جبشيت، ومنزل في بلدة طورا، وعلى منزل في بلدة معركة، وغارة على منزل في حي العين في يحمر الشقيف، سبقها غارتان جويتان على حي العين في البلدة، استهدفتا منزلين، وطالت الغارات عرمتى، كفرجوز، زفتا ودير الزهراني، كما أغار الإحتلال على بلدة جديدة مرجعيون مستهدفا منزلًا قرب كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في ساحة البلدة، مما تسبب باندلاع حريق في المنزل، وعمل فريق الدفاع المدني اللبناني على اخماده وقد أدت الغارة إلى وقوع أضرار مادية بالكنيسة والمباني المجاورة.

وأضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلي استمر بعدوانه وأغار عدة مرات على بلدة الخيام، وتعرضت البلدة لقصف مدفعي متقطع طيلة الليل وحتى ساعات الصباح الأولى، وأطلق القنابل المضيئة فوق وطى الخيام، وقام بعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة باتجاه الوطى في محاولة منه للتقدم نحو البلدة، كما تعرضت بلدة عبا في قضاء النبطية لغارتين جويتين نفّذتهما الطائرات المعادية، وادتا إلى تدمير منزل، وأغار على مبنى سكني من 12 طابقا بالقرب من كنيسة مار مخايل، في الشياح، وقد دمرته بالكامل.

وأشارت الوكالة إلى أن الطيران الحربي أغار على دفعتين مستهدفا منازل في بلدة طيرحرفا - قضاء صور، وقام بـ 4 غـارات، مستهدفا منطقة حميلة في أطراف بلدة دير الزهراني، و4 غارات أخرى مستهدفا حارة حريك، استهدفت مجمعا سكنيا - طلعة العاملية - قرب بنك عودة والجسر.

وأفادت بسقوط قذيفتين مدفعيتين قرب محطة تحويل التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان في جديدة مرجعيون، كما تعرضت بلدات باتوليه والرمادية والشعيتية المالكية، في قضاء صور لقصف مدفعي عنيف من عيار 155 ملم، كما تعرضت أطراف بلدتي الناقورة وزبقين لقصف مدفعي.

