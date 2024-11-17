الأربعاء.. تأبين الفنان التشكيلي مصطفى الفقي بجاليري ضي الزمالك

ينظم جاليري ضي الزمالك برئاسة الناقد التشكيلي هشام قنديل، فى السابعة من مساء الأربعاء المقبل، حفل تأبين للفنان التشكيلى الدكتور مصطفى الفقى، الراحل عن عالمنا قبل أيام.

يحضر التأبين كبار الفنانين التشكيليين والنقاد، مع استعراض لأبرز المحطات الهامة فى تاريخ الفنان الكبير الراحل ودوره المؤثر فى الترويج للفن المصري والتأثير فى الفن العربي.

وقال الناقد التشكيلي هشام قنديل إن الحركة التشكيلية المصرية والعربية فقدت أحد أهم روادها ورموزها الأصلاء البارزين البعيدين كل البعد عن الظهور الزائف، مؤكدا أن الدكتور مصطفى الفقى أحد العلامات المهمة في تاريخ الفن التشكيلي المصري المعاصر.

كان الدكتور مصطفى الفقي أستاذا بكلية الفنون، ساهم في الحركة التشكيلية والثقافية لأكثر من نصف قرن فنانًا ومنظرًا ومعلمًا للفن، ومن أهم مساهماته مشاركته في بينالي القاهرة الدولي وبينالي الشارقة الدولي، كما عمل في كل من الكويت والسعودية ويعتبر من مؤسسي الحركة التشكيلية في البلدين، وله تلاميذ منتشرون نهلوا من فنه وعلمه بمختلف بلدان الوطن العربي.

اتخذ الفقي من التراث المصري، موضوعًا أساسيًا لكل أعماله الفنية بخاماتها المتنوعة من رسم وتصوير ليعيد تشكيل عناصر لوحاته، وكان على رأس العديد من لجان التحكيم فى المهرجانات التشكيلية العربية ومسابقاتها التي نظمها أتيليه العرب للثقافة والفنون خلال السنوات الماضية، بخلاف معارضه المتوالية التى استضافتها قاعات جاليري ضي.