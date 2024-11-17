محافظ المنوفية: غلق مطحن دقيق مخالف وضبط طن لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحلات العامة والمخابز وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين .



وفي هذا الشأن ، شن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا حملة تفتيشية مفاجئة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من جودة وسلامة المنتجات ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية ، أسفرت عن غلق مطحن دقيق لمخالفته للإشتراطات الصحية وضبط 730كجم لحوم مفرومة مجهولة المصدر ،و235كجم كبدة فاسدة بالتلاعب في مدة الصلاحية والإنتاج ،فضلاً عن إعدام 42 كجم دهون حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي ، كما تم تحرير 4 محاضر جنح غش تجارى و صحة عامة وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.

هذا وقد وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري في تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز وكافة المحلات بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .