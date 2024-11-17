تضامن الإسماعيلية تعقد لقاءات تدريبية لتطوير أداء العاملين في الحضانات

نظمت مديرية التضامن بالإسماعيلية لقاءً تدريبيًّا في إطار الجهود المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، وتحت رعاية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية،

استهدف اللقاء عددًا من مديري ومشرفي الحضانات، سواء كانت تابعة لجمعيات أهلية أو خاصة؛ وذلك لتعزيز مهاراتهم المهنية وتطوير أساليب التعليم في مرحلة الحضانة؛ وذلك إيمانًا بأهمية هذه المرحلة وأهمية التعلم عن طريق اللعب وتنمية المهارات الاجتماعية والنفسية والابتكارية.

ومن الجدير ذكره، أن مرحلة الحضانة تُعد الأساس لنمو الطفل النفسي والاجتماعي والمعرفي، حيث تُعتبر مرحلة حيوية لتعزيز مهارات الأطفال وإعدادهم للمراحل التعليمية المقبلة. كما تسهم هذه المرحلة في تنمية الثقة بالنفس والقدرة على التفاعل مع الآخرين، إلى جانب تطوير مهارات التفكير الابتكاري.

بالإضافة إلى أن تدريب العاملين في الحضانات ضرورة قصوى لضمان جودة الرعاية والتعليم، فتدريبهم يُمكنهم من فهم احتياجات الأطفال النفسية والاجتماعية، وتطوير أساليب تدريس مبتكرة، والتعامل مع المواقف المختلفة بمرونة وحكمة.

وأوضحت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أن تأهيل العاملين في المؤسسات الاجتماعية والحضانات ينعكس بشكل إيجابي على الأطفال، مما يساهم في خلق بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للنمو، ويساعد في إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة جهود مديرية التضامن الاجتماعي لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع متماسك وداعم لجميع فئات المجتمع.